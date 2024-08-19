Жительница Барнаула попала в список финалистов премии Forbes Women Mercury Awards

Основательница школы здоровья и реабилитации "Арника" Алена Попова претендует на победу в номинации "Лучший проект в сфере социального предпринимательства" Forbes представил список финалисток Women Mercury Awards — ежегодной премии журнала и ювелирной компании Mercury для владелиц малого бизнеса и основательниц социальных и благотворительных проектов, сообщает издание.