Жительница Барнаула попала в список финалистов премии Forbes Women Mercury Awards

Основательница школы здоровья и реабилитации "Арника" Алена Попова претендует на победу в номинации "Лучший проект в сфере социального предпринимательства" Forbes представил список финалисток Women Mercury Awards — ежегодной премии журнала и ювелирной компании Mercury для владелиц малого бизнеса и основательниц социальных и благотворительных проектов, сообщает издание.
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