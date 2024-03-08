Смерть подкралась внезапно: какая еда медленно убивает людей

Ученые разработали классификацию, разделив все продукты по степени их переработки на четыре группы. Научной работой руководил ведущий ученый в областях здравоохранения и питания Университета Сан-Паулу профессор Карлос Монтейро, пишет The BMJ.
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