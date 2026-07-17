Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

270 подписчиков

Юрий Григорьев: «Делаем ставку на честный разговор с регионами»

Юрий Григорьев: «Делаем ставку на честный разговор с регионами»

Депутат Государственной Думы Юрий Григорьев провел на площадке «ВКонтакте» первый открытый прямой эфир с участием региональных представителей и отраслевых экспертов, посвятив разговор одной из наиболее острых для жителей тем — топливному кризису.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии