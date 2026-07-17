Юрий Григорьев: «Делаем ставку на честный разговор с регионами»

Депутат Государственной Думы Юрий Григорьев провел на площадке «ВКонтакте» первый открытый прямой эфир с участием региональных представителей и отраслевых экспертов, посвятив разговор одной из наиболее острых для жителей тем — топливному кризису.
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