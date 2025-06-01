Контроль за местами отдыха.

На контроле УЗ ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´ находится в г. Бобруйске 3 зоны массового отдыха населения у воды с правом купания (городские пляжи №№ 1, 2 (ведомственная принадлежность КУП ´ДЭП г.
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