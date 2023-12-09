В столице закончилось заседание Общероссийского народного фронта по выдвижению президента России Владимира Путина кандидатом на предстоящие выборы.
Определен состав команды Путина на выборах
Комментарии
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TA
Tchernichova Aneta
А этим наблюдателям какое дело до выборах Президента Российской Федерации. Настоящего русского они не смогуть купить. Русский народ святой . Русский народ не подлежить продаже! Эту истину никак не поймут все эти ублюдки!!!!!!!
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14 час.
Модест
А чё, Исинбаевой не будет штоли?!
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14 час.
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