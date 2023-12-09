Определен состав команды Путина на выборах

TA

Tchernichova Aneta

А этим наблюдателям какое дело до выборах Президента Российской Федерации. Настоящего русского они не смогуть купить. Русский народ святой . Русский народ не подлежить продаже! Эту истину никак не поймут все эти ублюдки!!!!!!!