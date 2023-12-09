Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Вот таким образом американцы беспрепятственно вывезут этого урода в США. Самое отвратительное что он не ответит за ра...Зеленский отправи...
  • Мария
    Наркошибздик сдохнет от передоза скорее, чем дождётся помощи от своих спасителей!Экс-аналитик ЦРУ ...
  • Юрий Сидоров
    А кто это - сын Байдена? Сукин сын! Что он сделал, кроме того, что сделал? Пока папик в "параллельной реальности", ту...Сын Байдена обвин...

Определен состав команды Путина на выборах

Определен состав команды Путина на выборах

В столице закончилось заседание Общероссийского народного фронта по выдвижению президента России Владимира Путина кандидатом на предстоящие выборы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TA
Tchernichova Aneta
А этим наблюдателям какое дело до выборах Президента Российской Федерации. Настоящего русского они не смогуть купить. Русский народ святой . Русский народ не подлежить продаже! Эту истину никак не поймут все эти ублюдки!!!!!!!
Ответить
14 час.
Модест
А чё, Исинбаевой не будет штоли?!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх