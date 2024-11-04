Архангельская область отмечает День народного единства

Сегодня в России празднуют День народного единства, являющийся символом силы духа и сплоченности русского народаСегодня в России празднуют День народного единства, являющийся символом силы духа и сплоченности русского народаВ преддверии праздника в районах и округах Архангельской области состоялись различные акции и просветительские мероприятия.