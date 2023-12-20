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Фигурист Энберт назвал Косторную и Куницу претендентами на бронзу чемпионата России

Фигурист Энберт назвал Косторную и Куницу претендентами на бронзу чемпионата России

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с "Газетой.Ru" оценил шансы спортивной пары Алена Косторная / Георгий Куница завоевать медаль на чемпионате России по фигурному катанию.

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