«Русский народ имел Царя, но разучился его иметь»: что имел в виду Иван Ильин?

Идеи философа Ивана Ильина сегодня переживает ренессанс. Первые лица государства цитируют философа и возлагают цветы к его могиле.
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