В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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