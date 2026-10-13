Фотокопии рассекреченных документов ФСБ о подготовке Японией бактериологической войны против СССР хранил задержанный на Сахалине японский журналист, 13 октября запись обыска обнародовала ФСБ.
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