Назван эффективный способ оценки риска инфарктов и инсультов

Риск инфаркта и инсульта можно предсказать по соотношению окружности талии к росту. Согласно исследованию, статья о результатах которого опубликована в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), этот показатель эффективнее других прогностических факторов, например, содержания жира в организме.
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