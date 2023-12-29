Эрдогана послушали? В Баку раскрыли, когда русские миротворцы покинут Карабах

Министр иностранных дел Байрамов напомнил про трёхсторонние договорённости, где говорится про мандат миротворцевГлава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что сроки пребывания русских миротворцев в Нагорном Карабахе определены в трёхстороннем соглашении, которое также подписала Россия и Армения.