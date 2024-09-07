Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Империи
    4 года назад, один тоже поимитировал, поимитировал, да и решил убраться восвояси…В КНДР рассказали...
  • Александр Алексеевич
    пообещать , не означает ,,жениться,,Великобритания по...
  • Grigorij Smoljakov
    Вот и оставь бизнес без контроля.На избирательных ...

В Москве открыли первый участок Троицкой линии метро

В Москве открыли первый участок Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 16-ю линию столичного метро. По видеосвязи они приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии метрополитена, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх