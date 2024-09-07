В Москве открыли первый участок Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 16-ю линию столичного метро. По видеосвязи они приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии метрополитена, передает ТАСС.
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