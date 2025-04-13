Где деньги, Зин?🤔😤🤬 Жители многоквартирного дома по улице Советской, 90 пожаловались на бездействие управляющей компании, которая на протяжении более 10 лет не провела ни разу текущий ремонт дома.
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Где деньги, Зин?🤔😤🤬 Жители многоквартирного дома по улице Советской, 90 пожаловались на бездействие управляющей компании, которая на протяжении более 10 лет не провела ни разу текущий ремонт дома.