Заказчики Крокуса нам известны! Будем разбираться, лётчик Кузьминов не даст соврать

VG

Vasily Golov

Автор явно не волокет о банковской системе и банковской карте.Перевод дает название банка и страны.Пришли из Дагестана,в Дагестан из Украину.Мы забываем о двух паспортах и банковских картах у жителей новых регионов.Часть перебрались в российские регионы."Резидент Украины, при выезде из РФ показывает и отдает на российской таможне заполненную и проштампованную датой миграционную карту. Границу Украины пересекает по предъявлению синего паспорта."