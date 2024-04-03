С утра директор ФСБ Бортников заявил, что заказчики нам стали известны, это он рассказал в интервью журналисту России-1 Павлу Зарубину.
Заказчики Крокуса нам известны! Будем разбираться, лётчик Кузьминов не даст соврать
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Автор явно не волокет о банковской системе и банковской карте.Перевод дает название банка и страны.Пришли из Дагестана,в Дагестан из Украину.Мы забываем о двух паспортах и банковских картах у жителей новых регионов.Часть перебрались в российские регионы."Резидент Украины, при выезде из РФ показывает и отдает на российской таможне заполненную и проштампованную датой миграционную карту. Границу Украины пересекает по предъявлению синего паспорта."
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20 час.
Алексадр Савельев
Собаке собачья смерть.
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19 час.
Виктор Рыбаков
Ледорубы - готовсь!
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19 час.
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