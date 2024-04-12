Православные верующие 13 апреля чтят память Ипатия Чудотворца, а также соблюдают традиции праздника Юлия СкворцоваВ соответствии с древними обычаями, каждый год 13 апреля православные верующие отмечают церковный праздник в честь Ипатия Чудотворца, также известного как игумен Руфианский.