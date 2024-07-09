Измеряем температуру пара у разных типов пароочистителей

Мне не удалось найти в интернете достоверной информации о температуре пара различных типов пароочистителей, поэтому пришлось купить два пароочистителя и измерить, чтобы понять отличаются ли они по эффективности работы.
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