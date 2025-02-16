Миллионы обманутых людей: На чём построен бизнес "Вайлдберриз"?

Анна Эржибова

Нет и нет,я и другими не пользуюсь,тет после того как прислали массажёр не рабочий и тоник водопад даром не нать,мне надо пощупать 180 гр.повертеть,отдают свои деньги и они богатеют а вы сидите и без денег и с ненужным товаром......