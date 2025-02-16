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Миллионы обманутых людей: На чём построен бизнес "Вайлдберриз"?

Миллионы обманутых людей: На чём построен бизнес "Вайлдберриз"?

"Вайлдберриз" – в топе самых успешных маркетплейсов в России по объёмам продаж и прибыли. И он же единственный, учредители которого делили бизнес при помощи стрельбы с жертвами, а теперь покупают самый высокий небоскрёб в Москве.

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Комментарии
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Анна Эржибова
Нет и нет,я и другими не пользуюсь,тет после того как прислали массажёр не рабочий и тоник водопад даром не нать,мне надо пощупать 180 гр.повертеть,отдают свои деньги и они богатеют а вы сидите и без денег и с ненужным товаром......
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