Россия примет Пугачеву с распростертыми объятиями — Пригожин

Певицу здесь любят и чествуют до сих пор, уверен продюсерВ скором времени Алла Пугачева сможет вернуться в Россию после длительного отсутствия и годовой миграции в Израиле, считает звездный продюсер Иосиф Пригожин.
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