Анастасии Волочковой придется выложить крупную сумму за лечение

Балерина Анастасия Волочкова запустила ситуацию. Звезда балета активно готовится к новогоднему шоу. В связи с этим балерина решила обновить и свою улыбку, обратившись за помощью к именитому московскому стоматологу.
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