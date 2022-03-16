Ничушкин забросил 15-ю шайбу в сезоне и обновил личный снайперский рекорд в НХЛ

Валерий Ничушкин забросил 15-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд в НХЛ. Форвард «Колорадо» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (3:0).
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