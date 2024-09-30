Йос Ферстаппен: Не думаю, что FIA хорошо делает свою работу

Getty Images / Red Bull Content PoolВ дни Гран При Сингапура одной из тем для обсуждения в Формуле 1 стал запрет, введённый для пилотов чемпионата мира, на нецензурную брань в радиопереговорах с командой и во время официальных мероприятий Международной автофедерации FIA.