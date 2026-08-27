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Определились все 36 участников Лиги конференций-2026/27: «Монако» Головина в 1-й корзине, «Кайрат» – в 3-й, «Интер Эскальдес» – первый в истории участник еврокубков из Андорры

Определились все участники общего этапа Лиги конференций сезона-2026/27. В турнире примут участие 36 клубов.

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