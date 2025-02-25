Свободная Пресса Россия будет рассматривать каждый случай возвращения ушедших в 2022 году иностранных компаний, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Кого к сердцу прижмем, кого к черту пошлем: почему отмена санкций - это не спасение российской экономики
Комментарии
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Andrey
"отмена санкций" интересна толпе казнокрадов для отмывания ворованных денег.
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6 час.
Сергей Киселев
На хрен не нужны те, кто ушел! Предали - возврата нет..
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5 час.
Андрей
Я не знаю, не экономист.. Но как сторонний наблюдатель. Когда в 2022 году ввели санкции и наше предприятие переключилось на поствки продукции в Китай.. Но вот уже три года как... Сначала один цех по производству продукции закрылся, а теперь говорят, что и весь завод владельца меняет... Кто-то на 2/3 в отпуске, кого-то уволили.. А ведь предприятие на 3 тысячи рабочих мест!
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5 час.
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