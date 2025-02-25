Кого к сердцу прижмем, кого к черту пошлем: почему отмена санкций - это не спасение российской экономики

Андрей

Я не знаю, не экономист.. Но как сторонний наблюдатель. Когда в 2022 году ввели санкции и наше предприятие переключилось на поствки продукции в Китай.. Но вот уже три года как... Сначала один цех по производству продукции закрылся, а теперь говорят, что и весь завод владельца меняет... Кто-то на 2/3 в отпуске, кого-то уволили.. А ведь предприятие на 3 тысячи рабочих мест!