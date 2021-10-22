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"Турция себя уже показала". Эксперт о заявлениях Анкары по закупке Cу-35 - «Военное обозрение»

"Турция себя уже показала". Эксперт о заявлениях Анкары по закупке Cу-35 - «Военное обозрение»

Готовность Турции рассмотреть закупку российских истребителей Cу-35 и Су-57, если Соединенные Штаты заморозят продажу своих F-16 по аналогии с F-35, прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин.

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