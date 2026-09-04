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Звезды с учеными степенями: 7 российских актеров, защитивших кандидатские диссертации

Звезды с учеными степенями: 7 российских актеров, защитивших кандидатские диссертации

Публика привыкла судить об артистах по их ролям, эстрадным номерам и светской хронике. Однако за пределами съемочных площадок и концертной сцены некоторые из них погружались в архивные фолианты, проводили исследования и защищали диссертации.

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