В России объяснили объявление президента Зеленского в розыск

Сенатор Карасин: Россия объявила в розыск Зеленского из-за конфликта в Донбассе Россия объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского из-за конфликта в Донбассе, начавшегося еще в 2014 году, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам.