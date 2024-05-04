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В России объяснили объявление президента Зеленского в розыск

В России объяснили объявление президента Зеленского в розыск

Сенатор Карасин: Россия объявила в розыск Зеленского из-за конфликта в Донбассе Россия объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского из-за конфликта в Донбассе, начавшегося еще в 2014 году, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

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