Мыло кончилось, белье заносили до дыр: «пленники МКС» наконец возвращаются на Землю

ВА

Владимир Акулов

Напрасно в космосе все космонавты надевают скафандры ! В космосе хоть и нет воздуха...Но там дышится легко ! Дышать можно через ... серебристые дырки в хрустальной небесной тверди , которые ошибочно называют звездами ! Через эти сияющие дырки в космическое пространство проникает живительный магический свет РАЯ и дыхательная амброзия ...Которой могли бы дышать космонавты ! Иллюминаторы МКС тоже можно в космосе открывать настежь , чтобы проветривать спертый воздух корабля !