Застрявшие на МКС космонавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор наконец получили шанс вернуться домой. Вместо недели они в космосе уже скоро год.
Мыло кончилось, белье заносили до дыр: «пленники МКС» наконец возвращаются на Землю
Комментарии
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лл
лина любимцева
Жаль людей... ВО запопали.... там уже наверняка жуткие последствия для организма...
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8 час.
Boris Borisov
Скажите нашему космонавту, чтобы не летел с пиндосами на их колымаге !!!!)
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Напрасно в космосе все космонавты надевают скафандры ! В космосе хоть и нет воздуха...Но там дышится легко ! Дышать можно через ... серебристые дырки в хрустальной небесной тверди , которые ошибочно называют звездами ! Через эти сияющие дырки в космическое пространство проникает живительный магический свет РАЯ и дыхательная амброзия ...Которой могли бы дышать космонавты ! Иллюминаторы МКС тоже можно в космосе открывать настежь , чтобы проветривать спертый воздух корабля !
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2 час.
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