Жители Петербурга жалуются на проблемы в работе YouTube

Санкт-Петербург оказался на втором месте по числу жалоб на работу YouTube после Москвы. Ранее власти предупредили о возможных мерах воздействия на видеохостинг из-за неуважения к стране и нарушений законодательства.
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