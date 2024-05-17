Кибардин – на чемодане с деньгами, Томенко – «на измене»?

Как передает корреспондент УтроNews, в Москве с целым чемоданом денег задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина - одного из ближайших соратников губернатора региона Виктора Томенко.
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