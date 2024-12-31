Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ нанесли групповой удар по аэродрому и предприятию ВПК противника

ВС РФ нанесли групповой удар по аэродрому и предприятию ВПК противника

Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ.

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