ВС РФ нанесли групповой удар по аэродрому и предприятию ВПК противника

Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии