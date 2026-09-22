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Орловский суд окончательно вернул землю у пруда Сахарный государству

Орловский суд окончательно вернул землю у пруда Сахарный государству

Землю у пруда Сахарный передадут государству. Вступило в законную силу решение Орловского облсуда о признании недействительными сделок по отчуждению в аренду земельных участков, расположенных в акватории и береговой линии пруда Сахарный.

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