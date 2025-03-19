В ЯНАО Госавтоинспекция привлекла водителя грузовика за выезд на встречку

В Лабытнанги автоинспекторы выявили нарушение ПДД после публикации в социальных сетях. На видео, размещенном пользователями, водитель грузовика выехал на встречную полосу, создав аварийную ситуацию, сообщили в ГАИ ЯНАО.
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