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Ветеран СВО погиб из-за взрыва в Ставрополе

Ветеран СВО погиб из-за взрыва в Ставрополе

В Ставрополе в результате взрыва гранаты погибли двое человек, включая ветерана специальной военной операции Заура ГурциеваВ Ставрополе в результате взрыва гранаты погибли двое человек, включая ветерана специальной военной операции Заура Гурциева.

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