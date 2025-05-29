Ветеран СВО погиб из-за взрыва в Ставрополе

В Ставрополе в результате взрыва гранаты погибли двое человек, включая ветерана специальной военной операции Заура ГурциеваВ Ставрополе в результате взрыва гранаты погибли двое человек, включая ветерана специальной военной операции Заура Гурциева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии