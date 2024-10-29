Завышенный ценник на ремонт, «Метеоры» без двигателей: Антикоррупционная комиссия выяснит, кто прикарманил разницу

Завышенный ценник на ремонт речного транспорта, закупка судов в плачевном состоянии — эти и другие вопиющие факты всплыли в ходе проверки управления Раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики.
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