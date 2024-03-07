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Космонавты с МКС пожелали россиянкам быть окруженными любимыми людьми

Космонавты с МКС пожелали россиянкам быть окруженными любимыми людьми

Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб находятся на Международной космической станции. В честь Международного женского дня они обратились к россиянкам, ролик появился на странице «Роскосмоса» в Telegram-канале.

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