Не успели представить — и сразу в музей. Кроме того, музей Гаража особого назначения хочет получить президентский вертолет

Рестайлинговый Aurus Senat, который представили в начале мая на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, появится в экспозиции музея Гаража особого назначения (ГОН), о чем рассказал РИА «Новости» директор по музейно-выставочной деятельности организации Илья Сорокин.