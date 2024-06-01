Не успели представить — и сразу в музей. Кроме того, музей Гаража особого назначения хочет получить президентский вертолет

Рестайлинговый Aurus Senat, который представили в начале мая на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, появится в экспозиции музея Гаража особого назначения (ГОН), о чем рассказал РИА «Новости» директор по музейно-выставочной деятельности организации Илья Сорокин.
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