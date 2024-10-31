Настигли врасплох: российские силы выбивают боевиков ВСУ на кураховском направлении

Российские подразделения держат темп наступления практически по всему фронту. Бойцы признаются, что успешное продвижение обеспечивается за счет скорости — противник просто не успевает подготовиться к стремительным броскам наших штурмовиков.
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