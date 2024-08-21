В Барнауле возбудили дело после видеообращения жителей о затоплении микрорайона

Ранее отведение поверхностных сточных и грунтовых вод в микрорайоне осуществлялось с использованием насосной станции В Барнауле возбуждено уголовное дело по признакам халатности по факту видеообращения жителей микрорайона Прудские Центрального района из-за затопления грунтовыми водами их домовладений, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
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