Русская весна

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Украина де-факто уже вступила в НАТО, — министр обороны

Украина де-факто уже вступила в НАТО, — министр обороны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже вступила в НАТО. Об этом он написал в своём Twitter, снабдив эти внезапные новости своим фото с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбаргом.

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