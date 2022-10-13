Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже вступила в НАТО. Об этом он написал в своём Twitter, снабдив эти внезапные новости своим фото с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбаргом.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже вступила в НАТО. Об этом он написал в своём Twitter, снабдив эти внезапные новости своим фото с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбаргом.
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