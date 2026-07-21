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Два российских машиниста с коллегами украли на работе 33 тонны топлива

Два российских машиниста с коллегами украли на работе 33 тонны топлива

В Бурятии осудят работников транспортной компании за хищение 33 тонн топлива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

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