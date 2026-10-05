Армия России останавливает Киев

Роман КАТЕРИНЧУК ВКС РФ продолжают уничтожение украинской логистики – теперь под ударами мосты Главным событием СВО на прошедшей неделе стало не столько увеличение числа российских ударов, сколько явное изменение подхода ВКС России к выбору цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A «Правильный» глав...
- Налог на некомпет...
- Налог на некомпет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым