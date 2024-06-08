Орбан: Евросоюз может остановить конфликт на Украине за 24 часа

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2 заявил, что руководство Европейского союза могло бы остановить конфликт на Украине за сутки, если бы хотело, однако оно хочет непосредственного столкновения с Россией и движется к этому.
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