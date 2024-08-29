Новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций прошел в Пекине

Пекин, 28 августа /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И со вторника по среду провел очередной раунд китайско-американских стратегических коммуникаций с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, дискуссии носили откровенный, содержательный и конструктивный характер.