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Китай

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Новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций прошел в Пекине

Пекин, 28 августа /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И со вторника по среду провел очередной раунд китайско-американских стратегических коммуникаций с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, дискуссии носили откровенный, содержательный и конструктивный характер.

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