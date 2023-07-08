В Петербурге в субботу кратковременные дожди, в окрестностях местами возможны грозы

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст. В первый выходной день по периферии циклона, выходящего своим центром в районы Вятки, на территорию Ленинградской области продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст. В первый выходной день по периферии циклона, выходящего своим центром в районы Вятки, на территорию Ленинградской области продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы.
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