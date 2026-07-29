Операторы беспилотников уничтожили дроны ВСУ у Красного Лимана

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем из состава 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили украинские наземные робототехнические комплексы (НРТК) и тяжелые дроны в районе Красного Лимана в ДНР.
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