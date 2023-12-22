День энергетика отмечают в Крыму

С Днем энергетика представителей энергетического комплекса Крыма в своем тг поздравил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, отметив, что процветание республики невозможно без развитой энергетической инфраструктуры.
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