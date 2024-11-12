Дмитрий Маликов высказался о знакомстве с женихом дочери Стефании

В известном подкасте Ивана Абрамова «Подкаст Абрамова» недавно гостил один из самых обаятельных представителей российского шоу-бизнеса — Дмитрий Маликов, которому во время интервью пришлось задуматься о своих «тёмных сторонах».
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