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Чёрное море: от океана Тетис до сероводородного «заповедника» древней жизни

Чёрное море: от океана Тетис до сероводородного «заповедника» древней жизни

Когда я впервые задумалась о том, насколько необычным является Чёрное море, то поймала себя на мысли, что привычные представления о нём почти не отражают реальную глубину его истории.

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