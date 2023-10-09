Ну вот, доступное жильё в Сириусе А кто-то не верил, что реально купить недвижку за два миллиона с ремонтом.
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Ну вот, доступное жильё в Сириусе А кто-то не верил, что реально купить недвижку за два миллиона с ремонтом.